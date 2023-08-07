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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Останнє шикування влаштували рашистам бійці «Сталевого кордону»https://racurs.ua/ua/n185926-ostannie-shykuvannya-vlashtuvaly-rashystam-biyci-stalevogo-kordonu.htmlРакурс
Українські прикордонники з підрозділу «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили групу рашистів, які перед тим влаштували шикування.
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Відповідне відео сьогодні, 7 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Бійці «Сталевого кордону» зафіксували шикування рашистів і «подбали», щоб воно стало останнім, — вказано в описі відео.
На відео можна побачити, як загарбники після шикування рашисти спустилися в бліндаж, після чого там пролунав вибух.
Найближчі кілька годин після детонації з бліндажа жодна жива сила не вилізла, — наголошують у ДПСУ.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюються.
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