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Ракурс
Бригада «Сталевий кордон» показала відео ближнього бою з росіянами

Бригада «Сталевий кордон» показала відео ближнього бою з росіянами

31 лип 2023, 17:07
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У мережі опублікували відео бою від першої особи в лісі на важкому Сватівському напрямку, де рф безуспішно намагається наступати.


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На Лиманському напрямку прикордонники штурмової бригади «Сталевий Кордон» здійснювали розвідку та вийшли на позиції противника.

Зав’язався запеклий бій, за результатами якого понад десять російських виродків було знищено та багато поранено.

Джерело: Ракурс


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