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Бригада «Сталевий кордон» показала відео ближнього бою з росіянами
Бригада «Сталевий кордон» показала відео ближнього бою з росіянамиhttps://racurs.ua/ua/n185687-brygada-stalevyy-kordon-pokazala-video-blyjnogo-bou-z-rosiyanamy.htmlРакурс
У мережі опублікували відео бою від першої особи в лісі на важкому Сватівському напрямку, де рф безуспішно намагається наступати.
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На Лиманському напрямку прикордонники штурмової бригади «Сталевий Кордон» здійснювали розвідку та вийшли на позиції противника.
Зав’язався запеклий бій, за результатами якого понад десять російських виродків було знищено та багато поранено.
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