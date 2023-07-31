Бригада «Стальная граница» показала видео ближнего боя с россиянами

https://racurs.ua/n185687-brigada-stalnaya-granica-pokazala-video-blijnego-boya-s-rossiyanami.html

Ракурс

У мережі опублікували відео бою від першої особи в лісі на важкому Сватівському напрямку, де рф безуспішно намагається наступати.

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На Лиманському напрямку прикордонники штурмової бригади «Сталевий Кордон» здійснювали розвідку та вийшли на позиції противника.

Зав’язався запеклий бій, за результатами якого понад десять російських виродків було знищено та багато поранено.