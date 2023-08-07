Флаг Китая

https://racurs.ua/n185927-sammit-v-djidde-pomog-konsolidirovat-mejdunarodnyy-konsensus-mid-kitaya.html

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Міжнародні переговори щодо миру в Україні, котрі відбулися у Джидді (Саудівська Аравія), допомогли «консолідувати міжнародний консенсус».

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Про це сьогодні, 7 серпня, заявило МЗС Китаю, повідомляє агентство Reuters.

У переговорах у Джидді, котрі завершилися вчора, 6 серпня, брали участь понад 40 країн, у тому числі Китай, Індія, США та країни Європи, але не росія.

Китай направив свого спеціального посланника з питань Євразії та колишнього посла в росії Лі Хуея, котрий у квітні був призначений спеціальним представником КНР з врегулювання російсько-української війни, а у травні відвідав шість європейських столиць, намагаючись знайти можливі шляхи політичного врегулювання.

У заяві МЗС Китаю стверджується, Лі «мав широкі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні… вислухав думки та пропозиції всіх сторін і надалі консолідував міжнародний консенсус».

Усі сторони позитивно прокоментували присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам, — стверджується у заяві.

У МЗС КНР заявили, що Китай продовжить зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів і «накопичувати взаємну довіру», не розкриваючи подробиць.

Зазначається, що, на думку аналітиків, присутність Китаю свідчить про можливі зміни в підході Пекіна, але не про поворот у підтримці Москви.

Джерело: Reuters