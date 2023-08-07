Відео, котре показує знищення російської розвідувальної станції у тимчасово окупованому Бахмуті Донецької області, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами Олександр Сирський

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Ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника в Бахмуті. Робота триває. Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом, — зазначив Сирський в описі відео.