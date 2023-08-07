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Удар дроном по розвідувальній станції росіян у Бахмуті, скріншот відео
Знищення російської розвідувальної станції у Бахмуті показав Сирський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185928-znyschennya-rosiyskoyi-rozviduvalnoyi-stanciyi-u-bahmuti-pokazav-syrskyy-video.htmlРакурс
Відео, котре показує знищення російської розвідувальної станції у тимчасово окупованому Бахмуті Донецької області, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами Олександр Сирський
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Ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника в Бахмуті. Робота триває. Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом, — зазначив Сирський в описі відео.
Нагадаємо, наприкінці липня Сирський опублікував відео знищення FPV-дроном російської РЛС у Соледарі.