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Ракурс
Удар дроном по розвідувальній станції росіян у Бахмуті, скріншот відео

Знищення російської розвідувальної станції у Бахмуті показав Сирський (ВІДЕО)

7 сер 2023, 14:58
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Відео, котре показує знищення російської розвідувальної станції у тимчасово окупованому Бахмуті Донецької області, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами Олександр Сирський


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Ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника в Бахмуті. Робота триває. Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом, — зазначив Сирський в описі відео.

Нагадаємо, наприкінці липня Сирський опублікував відео знищення FPV-дроном російської РЛС у Соледарі.

Джерело: Ракурс


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