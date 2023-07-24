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Знищення російської техніки, скріншот відео
Український FPV-дрон знищив російську РЛС у Соледарі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185448-ukrayinskyy-fpv-dron-znyschyv-rosiysku-rls-u-soledari-video.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються перетворити український Соледар у свою фортецю. Важливим елементом організації оборони окупантів в місті є мобільні контрбатарейні РЛС «Аістьонок», які спостерігають за околицями Соледара.
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Про це сьогодні, 24 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, опублікувавши відео знищення однієї з таких РЛС.
Одну з таких прихованих станцій виявив на даху будинку аеророзвідник 30 ОМБр з позивним «Вялий». Він передав координати «Аістьонка» колегам-спецпризначинцям, які вправно знищили його FPV-камікадзе, — зазначив Сирський.
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