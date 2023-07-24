Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Український FPV-дрон знищив російську РЛС у Соледарі (ВІДЕО)

24 лип 2023, 22:38
999

Російські загарбники намагаються перетворити український Соледар у свою фортецю. Важливим елементом організації оборони окупантів в місті є мобільні контрбатарейні РЛС «Аістьонок», які спостерігають за околицями Соледара.


.

Про це сьогодні, 24 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, опублікувавши відео знищення однієї з таких РЛС.

Одну з таких прихованих станцій виявив на даху будинку аеророзвідник 30 ОМБр з позивним «Вялий». Він передав координати «Аістьонка» колегам-спецпризначинцям, які вправно знищили його FPV-камікадзе, — зазначив Сирський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів