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Ракурс
Наслідки обвалу мосту на Закарпатті, фото: ДСНС

Обвал мосту на Закарпатті — названо кількість постраждалих (ФОТО)

24 лип 2023, 21:58
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На Закарпатті внаслідок руйнування автомобільного мосту у Тячівському районі між селищем Тересва та селом Бедевля, котрий стався сьогодні, 24 липня, постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей. Постраждалих госпіталізували до Тячівської районної лікарні.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок інциденту у річку Тересва впали два транспортні засоби:

  • вантажівка;
  • легковий автомобіль.

Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 «Мукачево-Рогатин-Львів» припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби, — зазначають у ДСНС.

Наслідки обвалу мосту на Закарпатті, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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