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Наслідки обвалу мосту на Закарпатті, фото: ДСНС
Обвал мосту на Закарпатті — названо кількість постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185447-obval-mostu-na-zakarpatti-nazvano-kilkist-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
На Закарпатті внаслідок руйнування автомобільного мосту у Тячівському районі між селищем Тересва та селом Бедевля, котрий стався сьогодні, 24 липня, постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей. Постраждалих госпіталізували до Тячівської районної лікарні.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок інциденту у річку Тересва впали два транспортні засоби:
- вантажівка;
- легковий автомобіль.
Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 «Мукачево-Рогатин-Львів» припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби, — зазначають у ДСНС.
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