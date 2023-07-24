Наслідки обвалу мосту на Закарпатті, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n185447-obval-mostu-na-zakarpatti-nazvano-kilkist-postrajdalyh-foto.html

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На Закарпатті внаслідок руйнування автомобільного мосту у Тячівському районі між селищем Тересва та селом Бедевля, котрий стався сьогодні, 24 липня, постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей. Постраждалих госпіталізували до Тячівської районної лікарні.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок інциденту у річку Тересва впали два транспортні засоби:

вантажівка;

легковий автомобіль.