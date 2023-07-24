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Последствия обвала моста на Закарпатье, фото: ГСЧС

Обвал моста на Закарпатье — названо количество пострадавших (ФОТО)

24 июл 2023, 21:58
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На Закарпатті внаслідок руйнування автомобільного мосту у Тячівському районі між селищем Тересва та селом Бедевля, котрий стався сьогодні, 24 липня, постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей. Постраждалих госпіталізували до Тячівської районної лікарні.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок інциденту у річку Тересва впали два транспортні засоби:

  • вантажівка;
  • легковий автомобіль.

Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 «Мукачево-Рогатин-Львів» припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби, — зазначають у ДСНС.

Наслідки обвалу мосту на Закарпатті, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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