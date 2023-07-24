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Последствия обвала моста на Закарпатье, фото: ГСЧС
Обвал моста на Закарпатье — названо количество пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n185447-obval-mosta-na-zakarpate-nazvano-kolichestvo-postradavshih-foto.htmlРакурс
На Закарпатті внаслідок руйнування автомобільного мосту у Тячівському районі між селищем Тересва та селом Бедевля, котрий стався сьогодні, 24 липня, постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей. Постраждалих госпіталізували до Тячівської районної лікарні.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок інциденту у річку Тересва впали два транспортні засоби:
- вантажівка;
- легковий автомобіль.
Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 «Мукачево-Рогатин-Львів» припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби, — зазначають у ДСНС.
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