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Последствия обвала моста на Закарпатье, фото: Нацполиция
На Закарпатье обрушился мост (ФОТО)https://racurs.ua/n185445-na-zakarpate-obrushilsya-most-foto.htmlРакурс
На Закарпатті у Тячівському районі районі сьогодні, 24 липня, обвалився транспортний міст через річку Тересва, розташований на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпаття.
Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 19.00
За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами — вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється, — зазначають у поліції.
На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники. Рух цією ділянкою дороги перекрито й здійснюється за альтернативним маршрутом.
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