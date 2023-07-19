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Последствия непогоды в Ужгороде, фото: ГСЧС
Мощный ураган пронесся по Ужгороду — затопленные улицы и поваленные деревья (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n185284-moschnyy-uragan-pronessya-po-ujgorodu-zatoplennye-ulicy-i-povalennye-derevya-foto-video.htmlРакурс
Закарпаттям сьогодні, 19 липня, пронісся потужний буревій.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що станом на 21.30:
- зафіксовано 44 випадки падіння дерев на проїжджі частини та транспортні засоби;
- фахівці ДСНС Ужгорода 38 разів залучалися на розкрижування деревини та усунення її з місця падіння;
- ще 3 дерева впали у Виноградові, два — у Тячівському районі та один випадок зафіксовано у місті Рахів;
- бійці ДСНС відкачують воду з семи підтоплених підвальних приміщень житлових будинків;
- у Виноградові поривом вітру пошкоджено покрівлю на площі близько 50 кв. м на об'єкті інфраструктури міста.
Всього від ДСНС до ліквідації залучено 10 одиниць техніки та 45 рятувальників, — зазначають у відомстві.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Ужгороді, окрім великої кількості зламаних дерев, рекламних щитів та обірваних дротів, також затопило деякі вулиці міста. У соцмережах вже з’явилися відео з наслідками негоди.
Також повідомлялося, що злива у місті супроводжувалася градом.
Синоптики прогнозують значні опади в Ужгороді також і цієї ночі.
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