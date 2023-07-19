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Наслідки негоди в Ужгороді, фото: ДСНС

Потужний буревій пронісся Ужгородом — затоплені вулиці та повалені дерева (ФОТО, ВІДЕО)

19 лип 2023, 22:58
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Закарпаттям сьогодні, 19 липня, пронісся потужний буревій.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що станом на 21.30:

  • зафіксовано 44 випадки падіння дерев на проїжджі частини та транспортні засоби;
  • фахівці ДСНС Ужгорода 38 разів залучалися на розкрижування деревини та усунення її з місця падіння;
  • ще 3 дерева впали у Виноградові, два — у Тячівському районі та один випадок зафіксовано у місті Рахів;
  • бійці ДСНС відкачують воду з семи підтоплених підвальних приміщень житлових будинків;
  • у Виноградові поривом вітру пошкоджено покрівлю на площі близько 50 кв. м на об'єкті інфраструктури міста.

Всього від ДСНС до ліквідації залучено 10 одиниць техніки та 45 рятувальників, — зазначають у відомстві.

Наслідки негоди в Ужгороді, фото: ДСНС

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Ужгороді, окрім великої кількості зламаних дерев, рекламних щитів та обірваних дротів, також затопило деякі вулиці міста. У соцмережах вже з’явилися відео з наслідками негоди.

Також повідомлялося, що злива у місті супроводжувалася градом.

Синоптики прогнозують значні опади в Ужгороді також і цієї ночі.

Джерело: Ракурс


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