Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки негоди в Ужгороді, фото: ДСНС
Потужний буревій пронісся Ужгородом — затоплені вулиці та повалені дерева (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185284-potujnyy-bureviy-pronissya-ujgorodom-zatopleni-vulyci-ta-povaleni-dereva-foto-video.htmlРакурс
Закарпаттям сьогодні, 19 липня, пронісся потужний буревій.
.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що станом на 21.30:
- зафіксовано 44 випадки падіння дерев на проїжджі частини та транспортні засоби;
- фахівці ДСНС Ужгорода 38 разів залучалися на розкрижування деревини та усунення її з місця падіння;
- ще 3 дерева впали у Виноградові, два — у Тячівському районі та один випадок зафіксовано у місті Рахів;
- бійці ДСНС відкачують воду з семи підтоплених підвальних приміщень житлових будинків;
- у Виноградові поривом вітру пошкоджено покрівлю на площі близько 50 кв. м на об'єкті інфраструктури міста.
Всього від ДСНС до ліквідації залучено 10 одиниць техніки та 45 рятувальників, — зазначають у відомстві.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Ужгороді, окрім великої кількості зламаних дерев, рекламних щитів та обірваних дротів, також затопило деякі вулиці міста. У соцмережах вже з’явилися відео з наслідками негоди.
Також повідомлялося, що злива у місті супроводжувалася градом.
Синоптики прогнозують значні опади в Ужгороді також і цієї ночі.
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...