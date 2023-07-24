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Ракурс
Наслідки обвалу мосту на Закарпатті, фото: Нацполіція

На Закарпатті обвалився міст (ФОТО)

24 лип 2023, 20:55
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На Закарпатті у Тячівському районі районі сьогодні, 24 липня, обвалився транспортний міст через річку Тересва, розташований на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпаття.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 19.00

За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами — вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється, — зазначають у поліції.

На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники. Рух цією ділянкою дороги перекрито й здійснюється за альтернативним маршрутом.

Наслідки обвалу мосту на Закарпатті, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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