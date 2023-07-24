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Наслідки обвалу мосту на Закарпатті, фото: Нацполіція
На Закарпатті обвалився міст (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185445-na-zakarpatti-obvalyvsya-mist-foto.htmlРакурс
На Закарпатті у Тячівському районі районі сьогодні, 24 липня, обвалився транспортний міст через річку Тересва, розташований на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпаття.
Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 19.00
За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами — вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється, — зазначають у поліції.
На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники. Рух цією ділянкою дороги перекрито й здійснюється за альтернативним маршрутом.
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