Наслідки обвалу мосту на Закарпатті, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n185445-na-zakarpatti-obvalyvsya-mist-foto.html

Ракурс

На Закарпатті у Тячівському районі районі сьогодні, 24 липня, обвалився транспортний міст через річку Тересва, розташований на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля.

.

Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпаття.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 19.00

За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами — вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється, — зазначають у поліції.

На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники. Рух цією ділянкою дороги перекрито й здійснюється за альтернативним маршрутом.