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Уничтожение российской техники, скриншот видео

Украинский FPV-дрон уничтожил российскую РЛС в Соледаре (ВИДЕО)

24 июл 2023, 22:38
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Російські загарбники намагаються перетворити український Соледар у свою фортецю. Важливим елементом організації оборони окупантів в місті є мобільні контрбатарейні РЛС «Аістьонок», які спостерігають за околицями Соледара.


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Про це сьогодні, 24 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, опублікувавши відео знищення однієї з таких РЛС.

Одну з таких прихованих станцій виявив на даху будинку аеророзвідник 30 ОМБр з позивним «Вялий». Він передав координати «Аістьонка» колегам-спецпризначинцям, які вправно знищили його FPV-камікадзе, — зазначив Сирський.

Источник: Ракурс


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