Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n185448-ukrainskiy-fpv-dron-unichtojil-rossiyskuu-rls-v-soledare-video.html

Ракурс

Російські загарбники намагаються перетворити український Соледар у свою фортецю. Важливим елементом організації оборони окупантів в місті є мобільні контрбатарейні РЛС «Аістьонок», які спостерігають за околицями Соледара.

.

Про це сьогодні, 24 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, опублікувавши відео знищення однієї з таких РЛС.