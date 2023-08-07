Подозрение еще одному военкому - в Полтавской области руководитель ТЦК избил подчиненного

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На Полтавщині про підозру повідомили військкому, який до втрати свідомості побив свого підлеглого.

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ДБР пише, що керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про конфліктні ситуації, які траплялися в колективі. Тому військком вирішив провести «прикрити рота» підлеглому та провести «виховну роботу».

Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі, — розповіли в ДБР.

Посадовець разом із двома іншими військовими приїхали до будинку потерпілого, де жорстоко його побили. У лікарні чоловіку діагностувати струс головного мозку, також у нього численні забої, надірване вухо та забійна рвана рана голови.

Наразі про підозру повідомили керівнику ТЦК та ще одному учаснику побиття. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Тим часом військкому з Закарпаття обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 805 тисяч гривень, повідомляє «Суспільне».

Його затримали 2 серпня за підозрою у перевищенні службових повноважень — за даними слідства, офіцер використовував солдатів для будівництва власного будинку.

Під час обшуку в нього знайшли заборонену символіку: георгіївські стрічки, російський прапор, одяг із символікою країни-агресора та особисті документи, видані на території рф.