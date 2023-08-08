«Кошмаромобиль» в работе. Фото: 56-я ОМБР

https://racurs.ua/n185958-boycy-vsu-pokazali-koshmaromobil-v-rabote-foto.html

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Українські бійці використовують реактивні системи залпового вогню на пікапах.

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Для створення таких бойових одиниць можуть взяти будь-де і будь-які направлячі — чи блоки під некеровані авіаційні ракети зі збитих вертольотів рф, чи вцілілі пускові труби від знищених «Градів» ворога. Свій так званий «кошмаромобіль» показали й бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Фото техніки вони опублікували в Facebook.

Серпень — місяць жнив. І коли у поле виходить «кошмаромобіль», він збере добрий «врожай» зі знищених ворогів! Кошмаримо окупанта невпинно! Наближаємо Перемогу! — зазначили військовослужбовці.

Як відомо, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада — це мотопіхотна бригада у складі Збройних сил України, яка була сформована на початку 2015 року після початку російської агресії на Донбасі та в Криму. До повномасштабного вторгнення росії дислокувалася у Маріуполі.

Нагадаємо, українські прикордонники з підрозділу «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили групу рашистів, які перед тим влаштували шикування. Відео ліквідації ворога вони оприлюднили в мережі.