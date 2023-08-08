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Пограничники впервые «посадили» новейший дрон рф «Элерон Т-16»
Пограничники впервые «посадили» новейший дрон рф «Элерон Т-16» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185972-pogranichniki-vpervye-posadili-noveyshiy-dron-rf-eleron-t-16-video.htmlРакурс
Захисники України у вівторок, 8 серпня, вперше змогли «приземлити» новітній дрон окупаційної армії росії «Елерон Т-16». Російський безпілотник прикордонники вполювали на Харківському напрямку.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Сьогодні на Харківському напрямку група протидії безпілотним літальним апаратам 15-го мобільного прикордонного загону за допомогою звичайної антидронової рушниці успішно посадила одну з найбільш свіжих російських розробок в сімействі безпілотників «Элерон Т-16», — сказав прикордонник на псевдо «Слон».
Нагадаємо, вчора українські воїни знешкодили ворожий розвідувальний дрон у районі Авдіївки на Донеччині.