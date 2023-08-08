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Прикордонники вперше “посадили” новітній дрон рф "Елерон Т-16" — відео — війна безпілотників

Прикордонники вперше «посадили» новітній дрон рф «Елерон Т-16» (ВІДЕО)

8 сер 2023, 18:40
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Захисники України у вівторок, 8 серпня, вперше змогли «приземлити» новітній дрон окупаційної армії росії «Елерон Т-16». Російський безпілотник прикордонники вполювали на Харківському напрямку.


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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Сьогодні на Харківському напрямку група протидії безпілотним літальним апаратам 15-го мобільного прикордонного загону за допомогою звичайної антидронової рушниці успішно посадила одну з найбільш свіжих російських розробок в сімействі безпілотників «Элерон Т-16», — сказав прикордонник на псевдо «Слон».

Нагадаємо, вчора українські воїни знешкодили ворожий розвідувальний дрон у районі Авдіївки на Донеччині.

Джерело: Ракурс


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