ЕС готовит отчет с рекомендацией о начале переговоров с Украиной о вступлении

https://racurs.ua/n185977-es-gotovit-otchet-s-rekomendaciey-o-nachale-peregovorov-s-ukrainoy-o-vstuplenii.html

Ракурс

У Європейському Союзі готують звіт про розширення, який міститиме рекомендації для України щодо початку переговорів для вступу в ЄС.

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Про це повідомив редактор європейського відділу «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

З його слів, документ мають оприлюднити у другій половині жовтня.

Звіт міститиме рекомендації для України та Молдови про початок переговорів про вступ до ЄС і для Грузії — про отримання статусу кандидата, — пише Йозвяк.

Журналіст додав, що попри це, знадобиться ще консенсус 27 країн-членів ЄС на саміті у грудні.

Європейська комісія почала підготовку звіту щодо розширення. Звіт ЄК, як і очікувалося, має бути оприлюднений у другій половині жовтня.

Єврокомісія поки не відмовилася від ідеї «обумовленого» кандидатського статусу для Грузії — це означає, що для наступного етапу (тобто початку переговорів) вона має виконати певні умови й критерії.

Нагадаємо, лідери країн ЄС торік наприкінці червня визнали європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата Тбілісі отримає лише після проведення комплексу реформ.