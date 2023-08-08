Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЄС готує звіт з рекомендацією про початок переговорів з Україною про вступ

ЄС готує звіт з рекомендацією про початок переговорів з Україною про вступ

8 сер 2023, 20:20
999

У Європейському Союзі готують звіт про розширення, який міститиме рекомендації для України щодо початку переговорів для вступу в ЄС.


.

Про це повідомив редактор європейського відділу «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

З його слів, документ мають оприлюднити у другій половині жовтня.

Звіт міститиме рекомендації для України та Молдови про початок переговорів про вступ до ЄС і для Грузії — про отримання статусу кандидата, — пише Йозвяк.

Журналіст додав, що попри це, знадобиться ще консенсус 27 країн-членів ЄС на саміті у грудні.

Європейська комісія почала підготовку звіту щодо розширення. Звіт ЄК, як і очікувалося, має бути оприлюднений у другій половині жовтня.

Єврокомісія поки не відмовилася від ідеї «обумовленого» кандидатського статусу для Грузії — це означає, що для наступного етапу (тобто початку переговорів) вона має виконати певні умови й критерії.

Нагадаємо, лідери країн ЄС торік наприкінці червня визнали європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата Тбілісі отримає лише після проведення комплексу реформ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів