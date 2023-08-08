Два дрона ВСУ за три дня уничтожили техники рф на 2 млн долларов

https://racurs.ua/n185982-dva-drona-vsu-za-tri-dnya-unichtojili-tehniki-rf-na-2-mln-dollarov-video.html

Ракурс

Два безпілотні літальні апарати, придбані в рамках реалізації спільного проекту Міністерства оборони, Мінцифри, Генерального штабу Збройних сил України, Держспецзв’язку та UNITED24 «Армія дронів», за три дні вразили військової техніки окупаційної армії росії на понад 2 млн дол.

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