Два дрони за три дні знищили російської техніки на понад 2 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n185982-dva-drony-zsu-za-try-dni-znyschyly-tehniky-rf-na-ponad-2-mln-dolariv-video.html

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Два безпілотні літальні апарати, придбані в рамках реалізації спільного проекту Міністерства оборони, Мінцифри, Генерального штабу Збройних сил України, Держспецзв’язку та UNITED24 «Армія дронів», за три дні вразили військової техніки окупаційної армії росії на понад 2 млн дол.

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