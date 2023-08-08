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Два дрони за три дні знищили російської техніки на понад 2 млн доларів
Два дрони ЗСУ за три дні знищили техніки рф на понад 2 млн доларів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185982-dva-drony-zsu-za-try-dni-znyschyly-tehniky-rf-na-ponad-2-mln-dolariv-video.htmlРакурс
Два безпілотні літальні апарати, придбані в рамках реалізації спільного проекту Міністерства оборони, Мінцифри, Генерального штабу Збройних сил України, Держспецзв’язку та UNITED24 «Армія дронів», за три дні вразили військової техніки окупаційної армії росії на понад 2 млн дол.
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Це — результат роботи ударної роти «АХІЛЛЕС» 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка на Луганщині. Серед ураженої техніки окупантів — танк Т-80, БМП, БТР, вантажівка «Урал» та склад матеріально-технічного забезпечення. Дякую воїнам за потужну демілітаризацію росіян 24/7. Продовжуємо підтримувати контрнаступ, посилюючи військових безпілотниками в межах «Армії дронів», — написав у Телеграм командир роти ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92-ї бригади Юрій Федоренко.