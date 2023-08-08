Пропутінська екс-голова МЗС Австрії оселилася в російському селі

https://racurs.ua/ua/n185981-proputinska-eks-golova-mzs-avstriyi-oselylasya-v-rosiyskomu-seli.html

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Колишня голова Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка торік залишила країну нібито через погрози, оселилася в селі Петрушово Рязанської області росії.

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Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на «Вид сбоку».

Кнайсль очолювала австрійське МЗС у 2017−2019 роках. У 2018 році вона запросила на весілля російського диктатора володимира путіна і танцювала з ним вальс перед камерами. В австрійському уряді чиновниця представляла крайню праву «Партію свободи», яка виступала за покращення відносин із рф.

Кнайсль заявила, що її «ніде не приймали», тому вона вирішила поїхати до Лівану, бо знала арабську. У росії їй допомогли знайти житло її знайомі. На запитання про те, скільки вона планує прожити у Петрушово, Кнайсль відповіла, що «заплатила ще за місяць, а далі подивимося».

Було непросто приїхати сюди, але я намагаюся знайти свій шлях, хоча це нелегко. Тут мені подобається, у цьому селі дуже мило. Я приступила до роботи, продовжую викладання і навчання, пишу свої книжки, вивчаю мову. Мені довелося залишити своє колишнє життя, почати все спочатку, а у 60 років це непросто, — заявила проросійський політик.

За словами Кнайсль, її запросили працювати до створеного у березні цього року центру G.O.R.K.I. (Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку рф) при Санкт-Петербурзькому державному університеті. На сайті університету Кнайсль вказана керівницею центру.

У 2021 році екс-чиновниця увійшла до ради директорів російської держкомпанії «Роснефть». Також Кнайсль писала колонки для пропагандистського телеканалу RT, який потрапив під санкції ЄС.