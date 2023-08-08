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Ракурс
11-річна дівчинка загинула від вибуху планшета на Харківщині

11-річна дівчинка загинула від вибуху планшета на Харківщині (ФОТО)

8 сер 2023, 21:25
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11-річна дівчинка загинула через вибух планшета в одному з населених пунктів Харківської області.


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Про це сьогодні повідомила поліція Харківщини.

За попередніми даними слідства, дитина гралася на планшеті, коли пристрій заряджався.

Планшет вибухнув у дівчинки в руках.

Попередньо правоохоронці встановили, що дитина отримала смертельну травму внаслідок ураження струмом.

Джерело: Ракурс


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