11-річна дівчинка загинула від вибуху планшета на Харківщині

https://racurs.ua/ua/n185980-11-richna-divchynka-zagynula-vid-vybuhu-plansheta-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

11-річна дівчинка загинула через вибух планшета в одному з населених пунктів Харківської області.

.

Про це сьогодні повідомила поліція Харківщини.

За попередніми даними слідства, дитина гралася на планшеті, коли пристрій заряджався.

Планшет вибухнув у дівчинки в руках.

Попередньо правоохоронці встановили, що дитина отримала смертельну травму внаслідок ураження струмом.