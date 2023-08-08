Ракурсhttps://racurs.ua/
11-летняя девочка погибла от взрыва планшета на Харьковщине
11-летняя девочка погибла от взрыва планшета на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n185980-11-letnyaya-devochka-pogibla-ot-vzryva-plansheta-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
11-річна дівчинка загинула через вибух планшета в одному з населених пунктів Харківської області.
.
Про це сьогодні повідомила поліція Харківщини.
За попередніми даними слідства, дитина гралася на планшеті, коли пристрій заряджався.
Планшет вибухнув у дівчинки в руках.
Попередньо правоохоронці встановили, що дитина отримала смертельну травму внаслідок ураження струмом.