Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские войска ударили по пункту управления армии россии в Новой Каховке

Украинские войска ударили по пункту управления армии россии в Новой Каховке

9 авг 2023, 13:53
999

ЗСУ уразили пункт управління армії рф в окупованій Новій Каховці.


.

Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ і публікують відео-підтвердження.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров