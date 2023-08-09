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Украинские войска ударили по пункту управления армии россии в Новой Каховке
Украинские войска ударили по пункту управления армии россии в Новой Каховкеhttps://racurs.ua/n186002-ukrainskie-voyska-udarili-po-punktu-upravleniya-armii-rossii-v-novoy-kahovke.htmlРакурс
ЗСУ уразили пункт управління армії рф в окупованій Новій Каховці.
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Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ і публікують відео-підтвердження.
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