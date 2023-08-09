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Українські війська вдарили по пункту управління армії рф у Новій Каховці
Українські війська вдарили по пункту управління армії рф у Новій Каховці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186002-ukrayinski-viyska-vdaryly-po-punktu-upravlinnya-armiyi-rf-u-noviy-kahovci-video.htmlРакурс
ЗСУ уразили пункт управління армії рф в окупованій Новій Каховці.
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Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ і публікують відео-підтвердження.
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