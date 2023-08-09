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Ракурс
Українські війська вдарили по пункту управління армії рф у Новій Каховці

Українські війська вдарили по пункту управління армії рф у Новій Каховці (ВІДЕО)

9 сер 2023, 13:53
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ЗСУ уразили пункт управління армії рф в окупованій Новій Каховці.


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Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ і публікують відео-підтвердження.

Джерело: Ракурс


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