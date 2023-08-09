Украина открыла пограничный переход с россией для возвращения беженцев

https://racurs.ua/n186004-ukraina-otkryla-pogranichnyy-perehod-s-rossiey-dlya-vozvrascheniya-bejencev.html

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Прикордонні переходи між росією та Україною було закрито з початку вторгнення. Зараз українська влада відкрила один із них для того, щоб біженці, переміщені до рф, могли повернутися додому.

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Виїжджати [з росії] можна і потрібно через гуманітарний коридор Колотилівка — Покровка, — заявила в середу, 9 серпня, віце-прем'єр уряду України Ірина Верещук в ефірі «Суспільного».

За її словами, пункт пропуску, розташований між Сумською областю України та російською Білгородською областю, працює вже з минулої суботи. Щодня через нього проходять сотні людей. Українська влада допомагає біженцям, що повернулися, дістатися до Харкова або до Києва.

Верещук запевнила, що біженцям для повернення в країну не обов’язково мати український паспорт — прикордонні служби приймають інші документи, наприклад, свідоцтва про народження.

Віце-прем'єрка уточнила, що від Покровки курсують безплатні автобуси до Краснопілля. Там розташовані перші пункти прийому, де можна перепочити, отримати медичну та гуманітарну допомогу, а також усю необхідну інформацію для подальшого пересування. Зокрема, щодо спеціального евакуаційного поїзда із Сум до Києва, маршрутних автобусів до Харкова, передбачених виплат грошової допомоги тощо.