Рада призвала мир не признавать российские «выборы» на оккупированных территориях

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россия готовится провести «выборы» на временно оккупированных территориях, фото: Midjourney
Рада призвала мир не признавать российские «выборы» на оккупированных территорияхhttps://racurs.ua/n186008-rada-prizvala-mir-ne-priznavat-rossiyskie-vybory-na-okkupirovannyh-territoriyah.htmlРакурс
Верховна Рада закликала парламенти світу визнати нелегітимними вибори, які росія планує провести на тимчасово окупованих територіях України.
.
За відповідне звернення проголосували 287 народних обранців. Про це сьогодні, 9 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Документ закликає:
- міжнародні організації, уряди країн світу не визнавати легітимність жодного виборного органу рф, якщо там будуть присутні «представники» з окупованих територій;
- не допускати участі делегацій органів влади рф усіх рівнів у роботі міжнародних організацій та їх парламентських структур;
- визнати, що незаконні дії рф ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення російських окупаційних військ з міжнародно визнаної території України;
- надавати всебічне сприяння кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів, проводили агітацію, балотувалися, здійснювали спостереження або іншим чином брали участь у незаконному виборчому процесі, організованому російською окупаційною владою.
Как ты, наш защитник? — как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...