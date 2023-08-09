Рада призвала мир не признавать российские «выборы» на оккупированных территориях

Россия готовится провести «выборы» на временно оккупированных территориях, фото: Midjourney

https://racurs.ua/n186008-rada-prizvala-mir-ne-priznavat-rossiyskie-vybory-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

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Верховна Рада закликала парламенти світу визнати нелегітимними вибори, які росія планує провести на тимчасово окупованих територіях України.

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За відповідне звернення проголосували 287 народних обранців. Про це сьогодні, 9 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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