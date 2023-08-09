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Ракурс
Россия готовится провести «выборы» на временно оккупированных территориях, фото: Midjourney

Рада призвала мир не признавать российские «выборы» на оккупированных территориях

9 авг 2023, 16:00
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Верховна Рада закликала парламенти світу визнати нелегітимними вибори, які росія планує провести на тимчасово окупованих територіях України.


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За відповідне звернення проголосували 287 народних обранців. Про це сьогодні, 9 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Документ закликає:

  • міжнародні організації, уряди країн світу не визнавати легітимність жодного виборного органу рф, якщо там будуть присутні «представники» з окупованих територій;
  • не допускати участі делегацій органів влади рф усіх рівнів у роботі міжнародних організацій та їх парламентських структур;
  • визнати, що незаконні дії рф ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення російських окупаційних військ з міжнародно визнаної території України;
  • надавати всебічне сприяння кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів, проводили агітацію, балотувалися, здійснювали спостереження або іншим чином брали участь у незаконному виборчому процесі, організованому російською окупаційною владою.

Звернення Верховної Ради, фото: Олексій Гончаренко

Источник: Ракурс


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