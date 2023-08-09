Рада закликала світ не визнавати російські «вибори» на окупованих територіях

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росія готується провести «вибори» на тимчасово окупованих територіях, фото: Midjourney
Рада закликала світ не визнавати російські «вибори» на окупованих територіяхhttps://racurs.ua/ua/n186008-rada-zaklykala-svit-ne-vyznavaty-rosiyski-vybory-na-okupovanyh-terytoriyah.htmlРакурс
Верховна Рада закликала парламенти світу визнати нелегітимними вибори, які росія планує провести на тимчасово окупованих територіях України.
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За відповідне звернення проголосували 287 народних обранців. Про це сьогодні, 9 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Документ закликає:
- міжнародні організації, уряди країн світу не визнавати легітимність жодного виборного органу рф, якщо там будуть присутні «представники» з окупованих територій;
- не допускати участі делегацій органів влади рф усіх рівнів у роботі міжнародних організацій та їх парламентських структур;
- визнати, що незаконні дії рф ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення російських окупаційних військ з міжнародно визнаної території України;
- надавати всебічне сприяння кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів, проводили агітацію, балотувалися, здійснювали спостереження або іншим чином брали участь у незаконному виборчому процесі, організованому російською окупаційною владою.
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