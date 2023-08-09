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Ракурс
Последствия взрыва на оборонном заводе в Подмосковье, скриншот видео

Эпицентр взрыва на оборонном заводе в Подмосковье показали на видео

9 авг 2023, 19:32
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У росії на оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді сьогодні, 9 серпня, пролунав потужний вибух.


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У соцмережах вже з’явилися відео, котрі демонструють руйнування в епіцентрі цього вибуху.

Також руйнувань зазнали будівлі на значній відстані від вибуху.

Місцева влада стверджує, що вибухнув склад піротехніки компанії «Піро-Росс», котра орендувала приміщення на території заводу. Водночас у соцмережах з’явилися відео, котрі показують розліт внаслідок вибуху об'єктів, схожих на артилерійські снаряди.

Російські ЗМІ повідомляють про близько 40 постраждалих з травмами різного ступеню тяжкості, п’ятьох з яких госпіталізували в тяжкому стані. Повідомляється, що одна з госпіталізованих померла — жінка, у якої було 100% опіків тіла. Також відомо, що кілька осіб вважаються зниклими безвісти.

Источник: Ракурс


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