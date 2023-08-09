Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде, фото: Baza

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Загорський оптико-механічний завод (ЗОМЗ) у Сергієвому Посаді, на території якого сьогодні, 9 серпня, пролунав потужний вибух, брав участь у розробці російського бомбардувальника нового покоління.

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Про це повідомляє видання «Агентство. Новости» з посиланням на дані про російські держзакупівлі.

Зазначається, що інформація про держконтракти цього заводу перестала публікуватися на відповідних російських ресурсах майже відразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну — з березня 2022 року, однак дані про укладені раніше контракти досі доступні.

Серед них — «виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи на тему шифр: „Посланник-1ОЕП/Л“». Термін виконання контракту — 2027 рік, вартість робіт — 69 мільйонів рублів, — зазначає видання.

Замовником робіт виступив національний дослідницький інститут «Екран» (Самара), який займається розробкою обладнання для військової авіації. Головний виконавець проекту — компанія «Туполєв», держзамовник — Міноборони Росії.

Згідно з контрактом, слідкувати за роботами мають військові представництва Міноборони № 1205 (Сергіїв Посад) та № 684 (Самара), які відповідають за контроль якості та приймання продукції для відомства.

За інформацією видання, йдеться про бомбардувальник-ракетоносець під назвою «Посланник», розробка якого розпочалася у 2009 році. Він має стати заміною для всієї лінійки військових літаків російської дальньої авіації (Ту-22, Ту-95 та Ту-160), котрі ворог зараз активно застосовує проти України.

У 2019 році у Міноборони рф заявляли, що «Посланник» надійде на озброєння до 2027 року.

Раніше російські ЗМІ, пишучи про цей літак, повідомляли, що він спроектований за схемою «літаюче крило», а в його конструкції планують широко застосовувати технології та матеріали, що знижують помітність (технологія «стелс»). Росіяни розраховують, що «новий «стелс"-бомбардувальник зможе долати передові рубежі протиповітряної оборони НАТО непоміченим».

За двома іншими чинними держконтрактами «ЗОМЗ» постачає Росгвардії біноклі та дозиметри. У 2019 році завод поставив НДІ «Екран» станції попередження про опромінення «Л-150−28М» та «Л-140», які встановлюються на військові гелікоптери та літаки, — зазначає видання.

Джерело: «Агентство. Новости»