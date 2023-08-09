В россии значительно возросло количество взрывов, инфографика: «Верстка»

https://racurs.ua/n186020-rekordnoe-kolichestvo-vzryvov-proizoshlo-v-rossii-za-god-smi.html

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У росії в 2022 році сталася рекордна за останні роки кількість вибухів.

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Про це повідомляє видання «Верстка» з посиланням на дані мнс рф.

За рік відомство загалом зафіксувало 83 вибухи, внаслідок яких загинули 55 людей, а ще 10 тис. 647 постраждали.

Незважаючи на те, що останні десять років у росії відбувалися теракти, а житлові будинки руйнувалися через виток побутового газу, кількість вибухів щорічно не перевищувала 20, а кількість постраждалих обчислювалася сотнями, а не тисячами, — наголошує видання.

Зазначається, що у статистиці російського мнс за 2022 рік вказано, що траплялися вибухи в житлових будинках, складах та на шахтах, також до статистки потрапив вибух на Кримському мості.

Найпоширеніша причина вибухів у 2022 році — вибухонебезпечний предмет (бомба, ракета, міна, граната), — зазначає видання. — На вибухи через вибухонебезпечні предмети припало 55 випадків із 83. Таким чином, зростання кількості вибухів у 2022 році безпосередньо пов’язане з бойовими діями.

До цього найбільша кількість постраждалих була зафіксована у 2017 році — тоді в рф трапилися, зокрема, теракт у метро Санкт-Петербурга (16 загиблих та близько 50 поранених) та вибух дев’ятиповерхового будинку в Іжевську через витік газу (семеро загиблих, 11 травмованих).

Джерело: «Верстка»