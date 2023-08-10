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Нефтебазу на Ровенщине ночью уничтожили беспилотники рф
Дроны рф ночью уничтожили нефтебазу на Ровенщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186021-neftebazu-na-rovenschine-nochu-unichtojili-bespilotniki-rf-video.htmlРакурс
Масованої атаки безпілотниками окупаційної армії росії у ніч на четвер зазнала Рівненщина.
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Про це вранці 10 серпня повідомив офіційний Телеграм-канал очільника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.
На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв — немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки, — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА також оприлюднив відео наслідків російської атаки.
Зі слів Коваля, для гасіння пожежі задіяно пожежний потяг. Також на місці удару працюють слідчі комісії разом з керівниками силових структур області.
Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення не застосовуватиметься, — підсумував чиновник.