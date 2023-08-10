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Ракурс
Нафтобазу на Рівненщині вночі знищили безпілотники рф

Дрони рф вночі знищили нафтобазу на Рівненщині (ВІДЕО)

10 сер 2023, 08:15
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Масованої атаки безпілотниками окупаційної армії росії у ніч на четвер зазнала Рівненщина.


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Про це вранці 10 серпня повідомив офіційний Телеграм-канал очільника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв — немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки, — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА також оприлюднив відео наслідків російської атаки.

Зі слів Коваля, для гасіння пожежі задіяно пожежний потяг. Також на місці удару працюють слідчі комісії разом з керівниками силових структур області.

Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення не застосовуватиметься, — підсумував чиновник.

Джерело: Ракурс


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