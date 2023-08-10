Нафтобазу на Рівненщині вночі знищили безпілотники рф

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Масованої атаки безпілотниками окупаційної армії росії у ніч на четвер зазнала Рівненщина.

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Про це вранці 10 серпня повідомив офіційний Телеграм-канал очільника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв — немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки, — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА також оприлюднив відео наслідків російської атаки.

Зі слів Коваля, для гасіння пожежі задіяно пожежний потяг. Також на місці удару працюють слідчі комісії разом з керівниками силових структур області.