Авиация ВСУ ударила по технике, ЗРК и логистическому хабу рф на фронте

https://racurs.ua/n186023-aviaciya-vsu-udarila-po-tehnike-zrk-i-logisticheskomu-habu-rf-na-fronte.html

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Збройні сили України за минулу добу уразили 11 районів зосередження живої сили та військової техніки окупаційної армії росії.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненому у Фейсбук.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по — зенітно-ракетному комплексу та ще один — по логістичному хабу противника, — вказали у Генштабі.

Також там додали, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили:

три пункти управління

шість артилерійських засобів на вогневих позиціях;

район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рф;

склад боєприпасів;

станцію радіоелектронної боротьби рф.

Окрім цього, у Генштабі зазначили, що захисникам України вдалося знищити ще один важливий об'єкт армії загарбника.