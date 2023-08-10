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Авиация ВСУ ударила по технике, ЗРК и логистическому хабу рф на фронте

Авиация ВСУ ударила по технике, ЗРК и логистическому хабу рф на фронте

10 авг 2023, 08:57
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Збройні сили України за минулу добу уразили 11 районів зосередження живої сили та військової техніки окупаційної армії росії.


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Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненому у Фейсбук.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по — зенітно-ракетному комплексу та ще один — по логістичному хабу противника, — вказали у Генштабі.

Також там додали, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили:

  • три пункти управління

  • шість артилерійських засобів на вогневих позиціях;

  • район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рф;

  • склад боєприпасів;

  • станцію радіоелектронної боротьби рф.

Окрім цього, у Генштабі зазначили, що захисникам України вдалося знищити ще один важливий об'єкт армії загарбника.

Источник: Ракурс


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