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Ракурс
Четверо человек погибли от отравления газами картофеля во Львовской области

Четверо человек погибли от отравления газами картофеля на Львовщине

10 авг 2023, 10:42
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Четверо людей загинули внаслідок отруєння газами, що накопичилися в підвалі з картоплею. Інцидент стався у 9 серпня в селі Повітно Львівського району в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку.


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Про це 10 серпня повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Люди зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів. Серед загиблих — жінка, 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження.

Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази. Остаточні причини загибелі встановить слідство, — вказали у ДСНС.

Источник: Ракурс


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