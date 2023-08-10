Четверо человек погибли от отравления газами картофеля на Львовщине

Четверо человек погибли от отравления газами картофеля во Львовской области

https://racurs.ua/n186028-chetvero-chelovek-pogibli-ot-otravleniya-gazami-kartofelya-na-lvovschine.html

Ракурс

Четверо людей загинули внаслідок отруєння газами, що накопичилися в підвалі з картоплею. Інцидент стався у 9 серпня в селі Повітно Львівського району в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку.

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Про це 10 серпня повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Люди зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів. Серед загиблих — жінка, 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження.