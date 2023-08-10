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Четверо людей загинули від отруєння газами картоплі на Львівщині
Четверо людей загинули від отруєння газами картоплі на Львівщиніhttps://racurs.ua/ua/n186028-chetvero-ludey-zagynuly-vid-otruiennya-gazamy-kartopli-na-lvivschyni.htmlРакурс
Четверо людей загинули внаслідок отруєння газами, що накопичилися в підвалі з картоплею. Інцидент стався у 9 серпня в селі Повітно Львівського району в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку.
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Про це 10 серпня повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.
Люди зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів. Серед загиблих — жінка, 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження.
Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази. Остаточні причини загибелі встановить слідство, — вказали у ДСНС.