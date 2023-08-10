Во Франции загорелись огромные зернохранилища. Скриншот из видео

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Ракурс

Величезні зерносховища у Франції охопила пожежа.

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У четвер, 10 серпня, поблизу торгового порту Шеф-де-Бей в Ла-Рошелі спалахнула велика пожежа. Зайнявся зерновий силос Sica Atlantique, вогонь поширився на три сусідні силоси. Горить обшивка зерносховища, де знаходяться тисячі тонн пшениці. Про це повідомило місцеве видання France Bleu.

Попередньо відомо, що всередині силосу загорілася транспортувальна стрічка, яка переправляє зерно. Навколо об'єктів загоряння вже організували стометровий периметр безпеки. А за 110 м від силосів розташовані склади з паливом.

Великий стовп чорного диму бачили на відстані кількох кілометрів від місця масштабної пожежі. Ліквідувати загоряння намагаються майже 100 вогнеборців.

Quatre silos de céréales de la SICA Atlantique sont touchés par un incendie depuis 8h ce matin à #LaRochelle, près du port de commerce. Un périmètre de sécurité est en place. #incendiepic.twitter.com/Q8CA5WdyRR — France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) August 10, 2023

Нагадаємо, 7 серпня в Туреччині у порту Деріндже прогримів потужний вибух, який пошкодив 13 із 16 елеваторів зі збіжжям. Саме цей порт приймав зернові вантажі з України в межах «зернової ініціативи».

Джерело: France Bleu