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Ракурс
У Франції загорілися величезні зерносховища. Скріншот з відео

Масштабна пожежа виникла на зерносховищах у Франції (ВІДЕО)

10 сер 2023, 17:19
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Величезні зерносховища у Франції охопила пожежа.


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У четвер, 10 серпня, поблизу торгового порту Шеф-де-Бей в Ла-Рошелі спалахнула велика пожежа. Зайнявся зерновий силос Sica Atlantique, вогонь поширився на три сусідні силоси. Горить обшивка зерносховища, де знаходяться тисячі тонн пшениці. Про це повідомило місцеве видання France Bleu.

Попередньо відомо, що всередині силосу загорілася транспортувальна стрічка, яка переправляє зерно. Навколо об'єктів загоряння вже організували стометровий периметр безпеки. А за 110 м від силосів розташовані склади з паливом.

Великий стовп чорного диму бачили на відстані кількох кілометрів від місця масштабної пожежі. Ліквідувати загоряння намагаються майже 100 вогнеборців.

Нагадаємо, 7 серпня в Туреччині у порту Деріндже прогримів потужний вибух, який пошкодив 13 із 16 елеваторів зі збіжжям. Саме цей порт приймав зернові вантажі з України в межах «зернової ініціативи».

Джерело: France Bleu

Джерело: Ракурс


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