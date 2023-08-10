Байден будет просить у Конгресса миллиарды для Украины. Фото:

https://racurs.ua/n186053-bayden-budet-prosit-u-kongressa-milliardy-dlya-ukrainy-bloomberg.html

Ракурс

Президент США Джо Байден має намір подати до Конгресу запит на додаткове фінансування оборони.

.

Американський лідер проситиме щонайменше 25 млрд дол. Додатковий запит включатиме близько 12 млрд дол. на допомогу при стихійних лихах та 13 млрд дол. на оборону, включно з допомогою Україні. Надзвичайні фонди не підлягатимуть бюджетним обмеженням. Про це повідомило видання Bloomberg.

За інформацією медіа, таким чином президент Сполучених Штатів може влаштувати можливу конфронтацію з представниками Республіканської партії, частина з яких не хоче надавати подальшу фінансову підтримку Україні.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 1,3 млрд дол, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Джерело: Bloomberg