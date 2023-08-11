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Ракурс
Россияне "перевоспитывают" детей с оккупированных территорий в военных лагерях

Россияне «перевоспитывают» детей с оккупированных территорий в военных лагерях

11 авг 2023, 08:40
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Російські загарбники вивозять дітей з тимчасово окупованих територій України у військові табори рф з метою «перевиховання» і подальшого вербування у ворожу армію.


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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог продовжує займатись мілітарним вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії. Так, з 1 по 18 серпня у Пєнзі (рф) тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі «Гвардієць». Туди окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, дітей звезли з тимчасово окупованих населених пунктів: Маріуполь, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ, Макіївка, Донецьк.

У ЦНС додали, що в таборах українським дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олега Газманова.

Источник: Ракурс


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