Росіяни “перевиховують” дітей з окупованих територій у військових таборах

https://racurs.ua/ua/n186058-rosiyany-perevyhovuut-ditey-z-okupovanyh-terytoriy-u-viyskovyh-taborah.html

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Російські загарбники вивозять дітей з тимчасово окупованих територій України у військові табори рф з метою «перевиховання» і подальшого вербування у ворожу армію.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог продовжує займатись мілітарним вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії. Так, з 1 по 18 серпня у Пєнзі (рф) тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі «Гвардієць». Туди окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, дітей звезли з тимчасово окупованих населених пунктів: Маріуполь, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ, Макіївка, Донецьк.

У ЦНС додали, що в таборах українським дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олега Газманова.