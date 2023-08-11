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Ракурс
На два «Града» рф стало меньше близ Ясиноватой благодаря артиллерии ВСУ

На два «Града» рф стало меньше близ Ясиноватой благодаря артиллерии ВСУ (ВИДЕО)

11 авг 2023, 09:39
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Воїни 55-ї Окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» Збройних сил України виявили на полі бою у Донецькій області ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».


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Нардеп Юрій Мисягін опублікував відео роботи захисників України, які прямим наведенням відпрацювали по військовій техніці окупантів на фронті.

Район тимчасово окупованої Ясинуватої. Зона відповідальності 55-ї окремої артилерійської бригади. Виявлення та враження двох російських РСЗВ БМ-21 «Град». Одна система повністю знищена, друга пошкоджена, — написав Мисягін у Телеграм.

Источник: Ракурс


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