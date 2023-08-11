На два «Града» рф стало меньше близ Ясиноватой благодаря артиллерии ВСУ

https://racurs.ua/n186061-na-dva-grada-rf-stalo-menshe-bliz-yasinovatoy-blagodarya-artillerii-vsu-video.html

Ракурс

Воїни 55-ї Окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» Збройних сил України виявили на полі бою у Донецькій області ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».

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Нардеп Юрій Мисягін опублікував відео роботи захисників України, які прямим наведенням відпрацювали по військовій техніці окупантів на фронті.