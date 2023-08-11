Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На два “Гради” росіян стало менше біля Ясинуватої завдяки артилерії ЗСУ

На два «Гради» росіян стало менше біля Ясинуватої завдяки артилерії ЗСУ (ВІДЕО)

11 сер 2023, 09:39
999

Воїни 55-ї Окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» Збройних сил України виявили на полі бою у Донецькій області ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».


.

Нардеп Юрій Мисягін опублікував відео роботи захисників України, які прямим наведенням відпрацювали по військовій техніці окупантів на фронті.

Район тимчасово окупованої Ясинуватої. Зона відповідальності 55-ї окремої артилерійської бригади. Виявлення та враження двох російських РСЗВ БМ-21 «Град». Одна система повністю знищена, друга пошкоджена, — написав Мисягін у Телеграм.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів