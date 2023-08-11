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На два “Гради” росіян стало менше біля Ясинуватої завдяки артилерії ЗСУ
На два «Гради» росіян стало менше біля Ясинуватої завдяки артилерії ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186061-na-dva-grady-rosiyan-stalo-menshe-bilya-yasynuvatoyi-zavdyaky-artyleriyi-zsu-video.htmlРакурс
Воїни 55-ї Окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» Збройних сил України виявили на полі бою у Донецькій області ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».
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Нардеп Юрій Мисягін опублікував відео роботи захисників України, які прямим наведенням відпрацювали по військовій техніці окупантів на фронті.
Район тимчасово окупованої Ясинуватої. Зона відповідальності 55-ї окремої артилерійської бригади. Виявлення та враження двох російських РСЗВ БМ-21 «Град». Одна система повністю знищена, друга пошкоджена, — написав Мисягін у Телеграм.