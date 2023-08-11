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Разведка Британии: «Вагнеровцы» присоединятся к армии беларуси на границах НАТО

Разведка Британии: «Вагнеровцы» присоединятся к армии беларуси на границах НАТО

11 авг 2023, 11:38
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Підрозділи підконтрольної росії армії білорусі проведуть навчання біля країн НАТО. Їх інструктуватимуть російські бойовики з так званої групи «Вагнера».


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Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Міністерство оборони білорусі оголосило, що 6-а окрема гвардійська механізована бригада проведе навчання в районі Гродно на північному заході білорусі, неподалік польсько-литовського кордону. В оборонному відомстві заявили, що навчання покликані врахувати уроки, що були зроблені російськими військовими в Україні.

Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи «Вагнера» як інструкторів, — йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, спеціальні навчання, найімовірніше, є частиною звичайного навчального циклу білоруських військових. Базовий гарнізон 6 ОГМБ перебуває у Гродно, і малоймовірно, що з'єднання в даний час розгорнуто з допоміжними засобами, необхідними для приведення його в боєздатність.

Однак рф майже, напевно, прагне позиціонувати білоруські сили як виступаючі проти НАТО, — зазначає розвідка Британії.

Нагадаємо, білорусь розпочала військові навчання біля кордонів Литви та Польщі. Навчання проводяться на білоруському полігоні «Гозький» та в Гродненській області, які розташовані поруч із кордоном з Польщею та Литвою та Сувальським коридором. У НАТО заявили, що не бачать прямої або непрямої загрози з боку бойовиків рф, які перебувають у білорусі.

Источник: Ракурс


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