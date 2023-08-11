Ракета рф попала в гражданский объект Прикарпатья, погиб ребенок - ОВА

https://racurs.ua/n186077-raketa-rf-popala-v-grajdanskiy-obekt-prikarpatya-pogib-rebenok-foto.html

Ракурс

Про наслідки ранкової ракетної атаки воєнних злочинців окупаційної армії росії повідомила 11 серпня Івано-Франківська обласна військова адміністрація. Російська ракета там влучила у цивільний об'єкт.

.

Маємо влучання по цивільному об'єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним! Вкотре закликаю не ігнорувати сигнали «повітряних тривог». Де б ви не проживали, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних! — зазначила очільниця ОВА Світлана Онищук.

Прокуратура показала наслідки удару по Івано-Франківщині. Ракета «Кинджал» влучила в приватний будинок в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. Розслідується порушення звичаїв війни.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною тому став зліт винищувача рф МіГ-31К, який є носієм ракет «Кинжал». У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку. Гучні вибухи лунали у Києві, також про звуки вибухів повідомляли у Хмельницькій та Київській областях. Згодом КМДА повідомила про падіння уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі Києва. Також уламки впали на вул. Богатирській, де пошкоджений дах приватного будинку.