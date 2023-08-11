Удар «Кинжалами» по Прикарпатью — рф целилась в пилотов, которые готовятся учиться на F-16

https://racurs.ua/n186080-udar-kinjalami-po-prikarpatu-rf-celilas-v-pilotov-kotorye-gotovyatsya-uchitsya-na-f-16.html

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Чотири ракети «Кинджал» були спрямовані на Івано-Франківщину, аби завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання.

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Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, ворог таким чином хотів позбавити нас перспективи подальшого переозброєння на новітні та західні зразки техніки.

Успіху не приносять їм ці атаки, витрачено чотири ракети Х-47 «Кинджал», — зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

11 серпня о 10.00, противник здійснив пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К.

Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід, у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта — вдарили неподалік аеродрому. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.