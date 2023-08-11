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Повітряні сили розповіли про російську атаку "Кинджалами" по Україні
Повітряні сили розповіли про російську атаку «Кинджалами» по Україніhttps://racurs.ua/ua/n186079-povitryani-syly-rozpovily-pro-rosiysku-ataku-kyndjalamy-po-ukrayini.htmlРакурс
Одну ракету Х-47 «Кинджал» з чотирьох ППО знищила в Київській області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури.
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Пуски здійснили з Тульської та Липецької областей рф. Ракети летіли на аеродром Коломиї Івано-Франківської області.
Раніше прокуратура показала наслідки удару по Івано-Франківщині. Ракета «Кинджал» влучила в приватний будинок в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик.
Під час останньої повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Оболонському районах, повідомили у КМВА.
В Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загорання та потерпілих немає. Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Загорання ліквідовано.
Інформації про потерпілих та травмованих немає.