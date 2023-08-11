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Ракурс
Повітряні сили розповіли про російську атаку "Кинджалами" по Україні

Повітряні сили розповіли про російську атаку «Кинджалами» по Україні

11 сер 2023, 14:45
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Одну ракету Х-47 «Кинджал» з чотирьох ППО знищила в Київській області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури.


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Пуски здійснили з Тульської та Липецької областей рф. Ракети летіли на аеродром Коломиї Івано-Франківської області.

Раніше прокуратура показала наслідки удару по Івано-Франківщині. Ракета «Кинджал» влучила в приватний будинок в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик.

Під час останньої повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Оболонському районах, повідомили у КМВА.

В Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загорання та потерпілих немає. Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Загорання ліквідовано.

Інформації про потерпілих та травмованих немає.

Джерело: Ракурс


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