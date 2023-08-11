Гауляйтер оккупированного россиянами поселка в Херсонской области заявил о прекращении выдачи инсулина жителям, не получившим российские паспорта

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Глава селища Лазурне в окупованій частині Херсонської області Олександр Дудка заявив, що мешканцям населеного пункту, які не отримали паспорта рф, не видаватимуть медикаменти, куплені коштом російського бюджету. На відповідне звернення звернув увагу російський телеграм-канал «Сирена».

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Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни. Те саме стосується видачі гуманітарної допомоги, — сказав Дудка у відео, опублікованому 10 серпня.

Глава окупаційної адміністрації також накинувся з критикою на українців, чиї діти припинили відвідувати школи після захоплення Лазурного російськими військами.

Цих батьків притягнуть до адміністративної відповідальності, а потім до кримінальної. А потім ми їх посадимо в автобуси, вивеземо на смугу розмежування і відправимо їх до ваших українських шкіл, де ви вчитиметеся. Вчитимете свою рідну мову, якщо ви гидуватимете російською мовою, — заявив він.

Дудка також назвав тих, хто не згоден з анексією, «почекунами» та закликав їх «збирати речі та готуватися на виїзд».

Вышел уже официальный документ, что медицинские препараты, приобретаемые из бюджета россии, не будут выдаваться иностранным гражданам, то есть гражданам Украины. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны. То же касается выдачи гуманитарной помощи и других вопросов тех людей, которые в настоящее время не оформили паспорт рф, — проголошує колаборант з окупованого селища Лазурне на Херсонщині Олександр Дудка.

Він також погрожує батькам дітей, які не ходять до організованих окупантами шкіл.

Если вас не устраивают законы рф, просьба собирать вещи и готовиться на выезд. Дабы вы спокойно уехали, пока есть возможность. Дальше будет сложнее, — каже Дудка.

«Сирена» зазначає, що Дудка не вперше виступає із подібними погрозами. Так, у червні 2023 року він обіцяв, що без паспортів рф «через якісь два-три тижні люди не зможуть отримати гумдопомогу, влаштуватися на роботу, отримати пенсії».

У серпні 2023 року дослідники з Єльського університету опублікували доповідь, присвячену «насильницькій паспортизації» мешканців анексованих територій України. Згідно з доповіддю, російська влада змушує українців отримувати паспорти рф у тому числі за допомогою загроз, залякування та обмеження доступу до гуманітарної допомоги та предметів першої необхідності.